Polizeidirektion Montabaur / Neustadt - Junger Mann ...

Neustadt(WW) - Junger Mann schlägt Frau nach Karnevalszug brutal ins Gesicht

Neustadt (WW) - Am Sonntag, den 03.03.2019, gegen 15.50 Uhr war die Polizei im Rahmen einer Anzeigenaufnahme wegen Sachbeschädigung auf dem Festzeltgelände in Neustadt vor Ort. Nach dieser Anzeigenaufnahme konnte durch die Beamten ein 23-jähriger Mann aus VG Bad Marienberg dabei angetroffen werden, wie er einer völlig unbeteiligten jungen Frau ohne Vorwarnung mit der Faust ins Gesicht schlug. Durch diesen brutalen Schlag erlitt die Frau erhebliche Verletzungen an der Nase und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der Beschuldigte stand erheblich unter Alkohol- und Drogeneinwirkung. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

