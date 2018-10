Polizeidirektion Montabaur / Obersayn - Audi-Fahrer verursacht ...

Obersayn - Audi-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet

Obersayn - Am 13.10.2018, gegen 14.25 Uhr, kam es auf der B255 in der Gemarkung Obersayn zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein silberfarbener Pkw Audi, SUV, geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur. Dabei stieß der linke Außenspiegel des Audi mit dem linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkw zusammen. Der Audi-Fahrer entfernte sich jedoch unerlaubt vom Unfallort. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspekion Westerburg unter 02663-98050.

