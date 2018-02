Polizeidirektion Montabaur / PI Diez - Drogenkontrollen

PI Diez - Drogenkontrollen -

PI Diez - Im Rahmen von Kontrollen wurden am Donnerstag bei zwei jungen Männern Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt. Zunächst wurden im Rahmen einer Verkehrskontrolle gegen 11 Uhr in Diez bei einem 19 Jahre alten Mann mehrere sogenannter Ecstasy-Pillen aufgefunden und sichergestellt. Gegen 21 Uhr fiel bei einer Personenkontrolle in Hahnstätten ein 35 Jahre alter Mann durch Marihuana-Geruch auf. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden auch entsprechende Reste dieses Betäubungsmittels aufgefunden; entsprechende Strafanzeigen wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden erfasst.

