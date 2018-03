Polizeidirektion Montabaur / PKW ausgebrannt, vermutlich ...

PKW ausgebrannt, vermutlich Brandstiftung, Zeugen gesucht.

Hattert - Der Geschädigte parkte am 15.03. gegen 21.30 seinen PKW Fiat Ducato vor seinem Anwesen in der Ortslage Hattert ab. Am 16.03 gegen 09.30 Uhr wollte dieser mit seinem PKW wegfahren und bemerkte darauf, dass dieser im Bereich des Führerhauses vollständig ausgebrannt war. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Feuerwehr oder Rettungsdienst mussten nicht ausrücken, das Feuer verlosch eigenständig. Die Polizei Hachenburg bittet daher um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, Personen oder Fahrzeugen.

