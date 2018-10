Polizeidirektion Montabaur / PKW-Diebstahl in Selters

PKW-Diebstahl in Selters

Montabaur - Am frühen Morgen des 07.10.2018 gegen 05:30 Uhr wurde in Selters in der Straße im Gänsstück ein grauer PKW der Marke BMW 318i entwendet. Der PKW dürfte noch mit den originalen Kennzeichen WW-MK 911 geführt werden. Hinweise zu der genauen Fluchtrichtung sind nicht bekannt. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Erfolg. Hinweise bitte an die Polizei in Montabaur unter 02602 - 92260.

