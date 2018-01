Polizeidirektion Montabaur / Pkw zerkratzt

Pkw zerkratzt

Hachenburg - In der Nacht vom 30.12.2017 auf den 31.12.2017 kam es in der Straße Am Rothenberg in Hachenburg zu einer Sachbeschädigung an einem weißen Mercedes, der auf einem Privatgrundstück stand. Unbekannte zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand die rechte Fahrzeugseite und die Motorhaube. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02662-95580 an die Polizei Hachenburg zu wenden.

