Polizeidirektion Montabaur / Pottum - Sachbeschädigung an ...

Pottum - Sachbeschädigung an hochwertigem PKW

Pottum - Vermutlich am Abend des 05.12.2018, zwischen 18.00h und 21.00h wurde am Yachthafen in Pottum ein abgestellter PKW beschädigt. An dem hochwertigen weißfarbenen Jaguar F-Type wurde mit einem scharfen Gegenstand die linke Fahrzeugseite verkratzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 3000EUR. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Westerburg unter 02663/98050.

OTS: Polizeidirektion Montabaur newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117710.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg Telefon: 02663 - 98050 piwesterburg@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.