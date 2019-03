Polizeidirektion Montabaur / Presseerstmeldung: Brand einer ...

Presseerstmeldung: Brand einer Garage mit angrenzendem Wohnhaus

Diez - Am heutigen Nachmittag gingen gegen 14:45 Uhr mehrere Notrufe bei der Polizei in Diez ein, worin mitgeteilt wurde, dass eine Garage mit angrenzendem Wohnhaus in der Friedhofstraße in Brand stehe. Durch die kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten konnten noch vor Eintreffen der Feuerwehrkräfte insgesamt elf Personen aus dem Wohnhaus geleitet werden. Ein Hausbewohner erlitt vermutlich eine Rauchgasintoxikation. Der Brand konnte durch die eingesetzten Feuerwehren zügig gelöscht und somit ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Wohnhaus verhindert werden. Zur Brandursache kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Die Kriminalpolizei Koblenz wird die Ermittlungen noch am heutigen Tag übernehmen.

