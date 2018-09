Polizeidirektion Montabaur / Reiterin stürzt vom Pferd

Reiterin stürzt vom Pferd

Seelbach / Rhein-Lahn-Kreis - Seelbach - Am frühen Abend des 31.08.2018 fiel eine Reiterin bei einem Ausritt auf einem Wald-/u. Wirtschaftsweg von ihrem Pferd. Zuvor dürfte ein Hund das Tier aufgeschreckt haben und das Pferd zeigte daraufhin Fluchtinstinkt. Die Reiterin konnte das Reitpferd nicht mehr im Zaum halten und stürzte. Sie wurde hierbei mittelschwer verletzt, keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Deren Transport in ein Krankenhaus in der Umgebung erfolgte durch einen Rettungshubschrauber. Die Polizeiinspektion in Bad Ems hat die Ermittlungen aufgenommen.

