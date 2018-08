Polizeidirektion Montabaur / Rennerod - Einbruch in eine Tier- ...

Rennerod - Einbruch in eine Tier- und Zahnarztpraxis

Rennerod - In der Nacht von Freitag, 17.08.2018 19.00 Uhr, auf Samstag 18.08.2018 08.10 Uhr, wurde in Rennerod, Am Markt in eine Tierarztpraxis eingebrochen. Durch derzeit unbekannte Täter wurde die Haupttür aufgehebelt, um sich widerrechtlich Zutritt zu verschaffen. Weiterhin wurde versucht, in eine im gleichen Gebäude untergebrachte Zahnarztpraxis einzubrechen, was jedoch auf Grund der gut gesicherten Tür gescheitert ist. Die Polizei bittet um Hinweise, wer in dem oben genannten Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in diesem Bereich wahrgenommen hat.

Polizeiinspektion Westerburg Telefon: 02663/98050 piwesterburg@polizei.rlp.de