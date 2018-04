Polizeidirektion Montabaur / Rennerod - Motorradunfall unter ...

Rennerod - Motorradunfall unter Alkoholeinwirkung

Rennerod - Am Ostersamstag um 18:30 Uhr befuhr ein 47jähriger Motorradfahrer die Koblenzer Straße in Rennerod in Richtung Hauptstraße. Aufgrund eines wendenden PKW musste er das Motorrad abbremsen. Aufgrund eines Fahrfehlers in Verbindung mit festgestelltem Alkoholeinfluss kam das Motorrad dabei zu Fall und wurde beschädigt. Der Motorradfahrer wurde einer Blutprobe unterzogen und musste seinen Führerschein abgeben.

