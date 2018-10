Polizeidirektion Montabaur / Rennerod - Rollerfahrer flüchtet ...

Rennerod - Rollerfahrer flüchtet nach Unfall

Rennerod - Am 09.10.18, gegen 20.40 Uhr, kam es in Rennerod in der Gewerbestraße zu einem Unfall, bei dem ein Roller auf einen abbiegenden Pkw auffuhr. Der Rollerfahrer flüchtete jedoch sofort. Der weiße Roller war mit zwei Personen besetzt, die zudem keine Helme trugen. Wer hat den Unfall gesehen oder kann Hinweise auf den flüchtigen Rollerfahrer geben. Hinweise bitte an die Polizei Westerburg unter 02663-98050.

OTS: Polizeidirektion Montabaur newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117710.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-98050 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.