Polizeidirektion Montabaur / Rennerod - Verkehrsunfallflucht ...

Rennerod - Verkehrsunfallflucht nach Parkplatzunfall

Rennerod - Am 28.03.18, zwischen 18.10 Uhr und 18.30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eins Einkaufsmarktes in der Gewerbestraße in Rennerod ein geparkter Pkw beschädigt. Anhand des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass ein anderer Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug beim Ein-/Ausparken den Schaden verursacht hat. Der Verursacher verließ jedoch unerlaubt den Unfallort. Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Polizei Westerburg unter 02663-98050.

