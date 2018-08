Polizeidirektion Montabaur / Rennerod - Verkehrsunfallflucht ...

Rennerod - Verkehrsunfallflucht ***Zeugen gesucht***

Rennerod - Am 14.08.18, in der Zeit von 11.05 bis 11.20 Uhr, ereignete sich in Höhe der Hauptstraße 58, Rennerod, eine Verkehrsunfallflucht. An einem grauen Ford Mondeo, der an der o.a. Örtlichkeit, am rechten Fahrbahnrand, in Fahrtrichtung Emmerichenhain parkend abgestellt war, wurde der linke Außenspiegel abgefahren. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Westerburg sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der 02663/98050.

