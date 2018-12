Polizeidirektion Montabaur / Rennerod - Verkehrsunfallflucht

Rennerod - Verkehrsunfallflucht

Rennerod - In der Nacht von Mittwoch, 05.12.2018, 20.00 Uhr auf Donnerstag, 06.12.2018, 14.00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer Am Krautgarten in Rennerod beim Rangieren einen Eisenpoller, welcher auf dem Bürgersteig fest installiert war. Der Eisenpoller wurde durch den Anstoß nach hinten gedrückt, wo er die Hauswand eines Einfamilienhauses beschädigte. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt, es entstand ein Sachschaden von etwa 1200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Westerburg unter 02663/98050.

OTS: Polizeidirektion Montabaur newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117710.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663/98050 piwesterburg@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.