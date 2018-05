Polizeidirektion Montabaur / Rennerod; Zusammenstoß zwischen ...

Rennerod; Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Fußgänger - Radfahrer entfernt sich von der Unfallstelle

Rennerod - Am Mittwoch, den 30.05.2018, gegen 15.30h kam es auf dem Gehweg in Rennerod, Höhe Hauptstraße 84 zu einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem Fußgänger. Die Radfahrerin, welcher verbotswidrig den Gehweg befuhr, kollidierte mit einem Fußgänger, welcher aus einer Hofeinfahrt auf den Gehweg trat. Beide Personen kamen zu Fall, die Radfahrerin stieg jedoch wieder auf ihr Rad und fuhr weiter. Der Fußgänger wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Bei der Radfahrerin soll es sich um eine 14-16 jährige Jugendliche mit langen blonden Haaren gehandelt haben. Die Jugendliche soll mit einer blauen Jeans und einem orangefarbenen T-Shirt bekleidet gewesen sein.

Die Polizei Westerburg bittet um Zeugenhinweise und appelliert an die Radfahrerin, sich bei der Polizeiinspektion Westerburg zu melden.

