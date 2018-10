Polizeidirektion Montabaur / Rotenhain - Verkehrsunfall unter ...

Rotenhain - Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Rotenhain - Am Sonntag, 28.10.2018, gegen 14.14 Uhr befuhr ein Fahrzeugführer die K61 aus Rotenhain kommend in Richtung Todtenberg. Auf Grund von Alkoholeinwirkung fuhr er in der Fahrbahnmitte. Als Gegenverkehr nahte, lenkte der Fahrzeugführer ruckartig nach rechts, wo er auf die unbefestigte Bankette fuhr. Anschließend verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte quer über die Fahrbahn zurück, verfehlte knapp das entgegenkommende Fahrzeug und kam anschließend in einer Baumgruppe neben der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Da der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

