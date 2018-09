Polizeidirektion Montabaur / Sachbeschädigung am Pfarrheim in ...

Sachbeschädigung am Pfarrheim in Wirges

Montabaur - In der Nacht vom 31.08.2018 zum 01.09.2018 wurde durch unbekannten Täter in der Kirchstraße in Wirges die Fensterscheibe des Pfarrheims eingeworfen. Zudem wurden Pflanzen im Beet absichtlich beschädigt und mit Wurzeln herausgerissen. Ermittlungsansätze zu der Tat liegen nicht vor. Es entstand Sachschaden von ca. 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Montabaur unter 02602 - 92260.

