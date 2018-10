Polizeidirektion Montabaur / Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Katzenelnbogen - Derzeit unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Fr. 05.10.2018, 19:30 Uhr bis Sa. 06.10.2018, 08:00 Uhr, die Verglasung der Bushaltestelle in der Bahnhofstraße in Katzenelnbogen, indem sie vermutlich mit einem spitzen Tatwerkzeug auf eine der dortigen Scheiben eingeschlagen/gestochen haben. Der dadruch entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf etwa 500 Euro. Die zuständige PI Diez bittet um Täterhinweise und nimmt diese unter Tel.: 06432-6010, entgegen.

