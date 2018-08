Polizeidirektion Montabaur / Sachbeschädigung an einem Pkw in ...

Sachbeschädigung an einem Pkw in Deesen

Deesen - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der Reifen eines Pkws in der Lindenbergstraße in Deesen beschädigt. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Personen beim Besuch der Kirmes in Deesen in dem Bereich beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Höhr-Grenzhausen unter Tel: 02624-9402-0.

OTS: Polizeidirektion Montabaur newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117710.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.