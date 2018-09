Polizeidirektion Montabaur / Sachbeschädigung an Fahrzeug / ...

Sachbeschädigung an Fahrzeug / Zeugen gesucht

Pottum - In der Nacht vom 08.09.2018 auf den 09.09.2018 kam es in Pottum im Taubenweg zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug. Durch den/die unbekannten Täter wurde an einem geparkten Fahrzeug der linke Außenspiegel abgerissen. Zudem wurde der Lack am hinteren linken Kotflügel stark beschädigt. Es wird ein Zusammenhang mit dem Oktoberfest vermutet. Die zuständige Polizeidienststelle Westerburg bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 02663-98050

OTS: Polizeidirektion Montabaur newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117710.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.