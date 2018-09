Polizeidirektion Montabaur / Sachbeschädigung an Fahrzeug

Sachbeschädigung an Fahrzeug

Sankt Goarshausen - UT beschädigten in der Nacht von Fr. 21.09./Sa.22.09.2018 die Windschutzscheibe eines PKW Ford, indem sie mit einem spitzem Werkzeug zweimal auf die Scheibe eingestochen haben. Das Fahrzeug stand am Fahrbahnrand der Rheinstraße in St.-Goarshausen. Hinweise nimmt die zuständige PI St.-Goarshausen , Tel.: 06771 - 93 27 0,entgegen.

