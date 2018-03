Polizeidirektion Montabaur / Sachbeschädigung an PKW

Sachbeschädigung an PKW

Stein-Neukirch - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 22.03.2018, sowie in der Nacht von Freitag auf Samstag, 23.03.2018, kam es in Stein-Neukirch, in der Straße Am Berg, zu zwei Sachbeschädigungen an einem KFZ. Der oder die unbekannten Täter beschädigten vermutlich mit einem Stein das geparkte Fahrzeug. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Westerburg.

