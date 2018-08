Polizeidirektion Montabaur / Sachbeschädigung an Pkw

Sachbeschädigung an Pkw

Bad Ems - Bereits am 13.08.2018 kam es zwischen 12:40 Uhr und 16:40 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem in der Alten Kemmenauer Straße geparkten, fabrikneuen VW Golf. Wie die Geschädigte mitteilte, kam sie nach einem Saunabesuch zu ihrem Pkw zurück und musste feststellen, dass die komplette rechte Fahrzeugseite sowie die Motorhaube des Pkw zerkratzt waren. Der hierdurch entstandene Schaden dürfte sich auf mindestens 2.000,- EUR belaufen. Hinweise zu dieser Straftat nimmt die Polizeiinspektion Bad Ems, Tel. 02603-9700, entgegen.

