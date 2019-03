Polizeidirektion Montabaur / Sachbeschädigung an PKW in ...

Sachbeschädigung an PKW in Heiligenroth

Montabaur - Am 30.03.2019 um 20:57 Uhr kam es in der Industriestraße in Heiligenroth vor einem asiatischen Restaurant zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Eine fünfköpfige Personengruppe junger Leute im geschätzten Alter zwischen ca. 18 - 25 Jahren habe die Industriestraße zunächst auffällig langsam überquert. Aus dieser Gruppe heraus wurde dann durch einen bislang unbekannten Täter auf einen PKW mit der Faust eingeschlagen, sodass eine Delle in der Heckklappe entstand. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Bekannt ist lediglich, dass einer der Männer reflektierende Turnschuhe und ein weiterer Mann ein orangefarbenes Oberteil trug. Hinweise bitte an die Polizei in Montabaur.

