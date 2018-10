Polizeidirektion Montabaur / Sachbeschädigung an Weidezaunpfosten

Sachbeschädigung an Weidezaunpfosten

Montabaur - In der Nacht vom 10.10.2018 auf den 11.10.2018 wurden mehrere einbetonierte Weidepfosten aus Stein aus dem Fundament einer Koppelbegrenzung in Kördorf durch Herausdrücken beschädigt. Unteranderem wurde auch ein Pfosten im Kurvenbereich des Wirtschaftswegs abgelegt, der die Straßen Lämmerwiesenstraße und Ringstraße verbindet, sodass zeitweise eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern bestand. Da keine Hinweise hinsichtlich des Täters oder der Tätergruppe vorliegen, werden Zeugen gebeten sich mit der Polizeiinspektion Diez unter Tel. 06432-6010 in Verbindung zu setzen.

