Polizeidirektion Montabaur / Sachbeschädigung an zwei PKW

Sachbeschädigung an zwei PKW

Flacht - In der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen bisher unbekannte Täter in der Zeit von 23:30 bis 10:00 Uhr an zwei PKW jeweils eine Seitenscheibe ein und verursachten Sachschaden. Aus den PKW wurde hierbei nichts entwendet. Hinweise auf mögliche Tatverdächtigen nimmt die Polizei Diez entgegen.

