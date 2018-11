Polizeidirektion Montabaur / Sachbeschädigung durch Farbe

Sachbeschädigung durch Farbe

Wittgert - Am Dienstag kam es in der Straße "Zu den Gärten" in Wittgert zu einer Sachbeschädigung, wobei unbekannte Täter das Pflaster einer Hofeinfahrt mit Farbe verunreinigten. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02624/94020.

OTS: Polizeidirektion Montabaur newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117710.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.