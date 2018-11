Polizeidirektion Montabaur / Sachbeschädigung durch Graffiti

Sachbeschädigung durch Graffiti

Wittgert, Gewerbegebiet Im Kirchenhahn - Unbekannte Graffitisprayer haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Zeit von 18:00 bis 11:00 Uhr unleserliche Schriftzüge in roter Farbe auf mehreren Containern, mobilen Toiletten Kabinen, sowie einem Anhänger im neuen Gewerbegebiet Wittgert, Im Kirchenhahn, gesprüht. Der oder die Täter konnten unerkannt entkommen. Der Sachschaden wird auf 2000 EUR geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei Höhr-Grenzhausen unter der Telefonnummer 02624/94020 zu melden.

