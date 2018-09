Polizeidirektion Montabaur / Sachbeschädigung ***Zeugen gesucht***

Sachbeschädigung ***Zeugen gesucht***

Netzbach - Am Abend des 31.08.2018, um 23:15 Uhr, kam es in der Heringer Straße in Netzbach zu einer Sachbeschädigung. Ein unbekannter Täter warf mit einer gefüllten Getränkedose die Fensterscheibe eines Wohnhauses (Altbau) ein. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

