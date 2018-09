Polizeidirektion Montabaur / Sachbeschädigungen an ...

Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen in Wirscheid

Montabaur - Am 01.09.2018 in der Zeit zwischen 22:30 Uhr und 23:30 Uhr wurden in Wirscheid in der Ringstraße an zwei dort abgestellten Kraftfahrzeugen die Kennzeichenhalterungen abgebrochen. Ein Kennzeichen wurde zudem mitgenommen und war nicht mehr auffindbar. Hinweise bitte an die Polizeiwache in Höhr-Grenzhausen unter 02624 - 94020.

