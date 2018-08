Polizeidirektion Montabaur / Salz - Streit zwischen Postboten ...

Salz - Streit zwischen Postboten und Anwohnerin

Salz - Am 24.08.18, gegen 14.00 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Salz zu einem Disput zwischen einer Anwohnerin und einem Postboten. Die Anwohnerin wollte den Postboten an seinem Fahrzeug wegen einer Briefsendung zur Rede stellen. Der Postbote setzte seine Fahrt jedoch fort, obwohl die Frau unmittelbar am Fahrzeug stand und dann wenige Meter mitgeschleift worden sein soll. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg (02663/98050) zu melden.

