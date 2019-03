Polizeidirektion Montabaur / Scheiben am PKW eingeschlagen - ...

Scheiben am PKW eingeschlagen - Zeugen gesucht

Nentershausen - In der Nacht vom 15.3. auf den 16.3.2019 zwischen 21:10 Uhr und 09:50 Uhr wurde ein Fahrzeug in Nentershausen in der Straße Am alten Sportplatz beschädigt. Der Hyundai war in der Hofeinfahrt der Geschädigten geparkt. Der oder die unbekannten Täter zerstörten die Heck - und Frontscheibe. Diese wurde vermutlich mit einem spitzen Gegenstand eingeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen die Hinweise zur Tat geben können.

