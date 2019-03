Polizeidirektion Montabaur / Scheunenbrand -Erstmeldung

Scheunenbrand -Erstmeldung-

Wahlrod - Am 14.03.2019 wurde der Rettungsleitstelle eine brennender Traktor in einer Scheune eines landwirtschaftlichen Betriebes gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehrkräfte aus der VG Hachenburg und der Polizei stand bereits die ganze Scheune in Vollbrand.

Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an, es entstand hoher Sachschaden.

