Polizeidirektion Montabaur / Schwerer Verkehrsunfall zwischen ...

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Langholztransporter und Pkw

Gemarkung Niederelbert, B 49 - In den heutigen frühen Morgenstunden gegen 06.25 Uhr kam es in der Gemarkung Niederelbert, B 49, im Bereich des sogenannten "großen Herrgott" zu einem schweren Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Der aus Richtung Koblenz kommende Fahrer eines Langholztransporters, bestehend aus Zugfahrzeug und Auflieger, befuhr zunächst die Lkw-Umgehung der B 49, um dann am Ende der Umgehungsstrecke wieder aus die B 49 in Richtung Montabaur aufzufahren. Hierbei beachte der 38- jährige Lkw-Fahrer offenbar nicht die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt des von links aus Richtung Koblenz kommenden Pkw-Fahrers. Obwohl der Langholztransporter schon zum Teil auf die B 49 abgebogen war, fuhr der 42- jährige Pkw-Fahrer vermutlich ungebremst unter die geladenen Holzstämme des Transporters. Dabei wurde der Pkw-Fahrer schwer verletzt und durch Kräfte der Feuerwehr Montabaur aus dem Fahrzeug befreit, noch an der Unfallstelle notärztlich versorgt und dann in ein Krankenhaus nach Koblenz verbracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, der Pkw wurde total beschädigt. Die Steigungsstrecke der B 49 aus Richtung Montabaur musste für knapp 2 Stunden voll gesperrt werden, die Umleitung erfolgte eben über die Lkw-Umgehung. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Koblenz wurde ein Kfz.-Gutachter eingeschaltet. Der Sachschaden wird auf 20.000 EUR geschätzt.

