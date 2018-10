Polizeidirektion Montabaur / Selters - Raubdelikt auf ...

Selters (WW) - Raubdelikt auf Tankstelle-Beide Täter ermittelt

Selters (WW) - Am Freitagmittag, dem 26.10.2018, kam es an einer Tankstelle in Selters zu einem Raubdelikt. Zwei vermummte Täter erbeuteten dabei lediglich Alkoholika, da die Herausgabe von Bargeld durch den Tankstellenbetreiber und dessen Mitarbeiterin verhindert werden konnte. Der Betreiber der Tankstelle wurde dabei leicht verletzt. Waffen wurden nicht eingesetzt. Durch die Polizeiinspektion Montabaur konnte zunächst ein Täter dank eines Zeugenhinweises und der Videoaufnahmen der Tankstelle ermittelt werden. Letztlich konnte auch die Identität des zweiten Täters geklärt werden. Die beiden polizeibekannten Männer im Alter von 18-20 Jahren räumten die Tat ein.

