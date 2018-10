Polizeidirektion Montabaur / Siershahn - Verkehrsunfall mit ...

Siershahn - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fahrerin

Montabaur - Am frühen Vormittag befuhr eine 18-jährige Pkw-Fahrerin die L 303 aus Helferskirchen kommend in Richtung Siershahn. Vermutlich infolge unangepasster Geschwindigkeit auf regennasser Straße, kam sie beim Durchfahren einer Kurve ins Schleudern. Ihr Pkw geriet auf die linke Fahrbahnseite und stieß hier frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Die junge Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Koblenzer Klinik geflogen werden. Der 45-jährige Fahrer des entgegenkommenden Pkw wurde ebenfalls schwer verletzt und wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Fahrzeuge schleuderten in den Straßengraben und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten geborgen und abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 40.000 Euro. Die Straße war für eine Stunde gesperrt und musste durch die Straßenmeisterei gereinigt werden.

