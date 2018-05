Polizeidirektion Montabaur / Staudt, Verkehrsunfall Sachschaden

Staudt, Verkehrsunfall Sachschaden

56424 Staudt, K 148 - Am Freitag, den 18.05.2018 gegen 07.00 Uhr befuhr eine 32jährige Frau aus dem Rhein-Lahn-Kreis mit ihrem PKW die K148 aus Richtung Staudt in Fahrtrichtung Dernbach. Ein 40jähriger aus dem Rhein-Lahn-Kreis befand sich mit seinem LKW auf einem Firmengelände in Dernbach und wollte an der Ausfahrt nach links auf die K148 auffahren. Beim Auffahren auf die K148 übersah er den von links kommenden bevorrechtigten PKW. Es kam zum Zusammenstoß der beiden KFZ. An beidem Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

