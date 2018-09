Polizeidirektion Montabaur / Stein-Neukirch - Verkehrsunfall ...

Stein-Neukirch - Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten

Stein-Neukirch - Am 18.09.2018, gegen 11.35 Uhr, ereignete sich auf der B54, in Höhe Stein-Neukirch, ein Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen sowie mit einem hohen Sachschaden. Ein Pkw mit Wohnanhänger, dahinter ein weiterer Pkw, befuhren die B54, von Rennerod kommend, in Richtung Siegen. Auf der B54, in Höhe der Gemarkung Stein-Neukirch, erfolgten Fahrbahnmarkierungsarbeiten, so dass der Fahrer des Wohnwagengespanns sein Fahrzeug abbremste. Der nachfolgende Pkw, fuhr in Folge zu geringem Abstand, auf das Heck des Wohnwagens auf und schleuderte auf die Gegenfahrspur, wo der nachfolgende Pkw unfallbeschädigt liegen blieb. Durch die Kollision entstand an beiden Pkws und dem Wohnanhänger Totalschaden. Der Sachschaden wird auf ca. 40000 Euro geschätzt. Die jeweiligen Fahrer der beteiligten Fahrzeug wurden leicht verletzt. Dessen Beifahrer mussten durch das DRK ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die B54 war für ca. zwei Stunden gesperrt, so dass der Verkehr entsprechend umgeleitet werden musste.

