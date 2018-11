Polizeidirektion Montabaur / Steinebach a.d. Wied - ...

Steinebach a.d. Wied - Verkehrsunfall mit betrunkenem Fahrer

Steinebach a.d. Wied - Am 17.11.18, 19.18 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 2 ein Verkehrsunfall, bei dem der alkoholisierte Fahrer eines Ford Mondeo verletzt wurde. Der 46-Jährige befuhr die K 2 in Richtung Steinebach und kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch beim 46-Jährigen fest. Ein freiwilliger Alkoholtest bestätigte den Verdacht, worauf dem Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, der Fahrer wurde ins Krankenhaus verbracht.

OTS: Polizeidirektion Montabaur newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117710.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662-9558-0 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.