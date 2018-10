Polizeidirektion Montabaur / Straßenverkehrsgefährdung - ...

Straßenverkehrsgefährdung - Geschädigter gesucht!

56242 Selters - Am 06.10.2018, gegen 14:20 Uhr, wurde durch eine Zeugin gemeldet, dass es in 56242 Selters, auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes, zu einem Beinahe-Unfall gekommen sei. Hierbei sei ein Fußgänger fast von einem Quad-Fahrer überfahren worden. Der Beschuldigte konnte ermittelt werden, allerdings meldete sich der geschädigte Fußgänger bislang nicht bei der Polizei. Der Geschädigte, sowie weitere potentielle Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Montabaur, unter der Rufnummer 02602/9226-0, in Verbindung zu setzen.

