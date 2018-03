Polizeidirektion Montabaur / Suche nach vermisster Person ...

Suche nach vermisster Person erfolgreich

Gückingen - Die Polizei Diez wurde am Nachmittag des 26.03.2018 darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein 47-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Diez -vermutlich mit Suizidabsichten- von zuhause abgängig sei. Es wurden unverzüglich Suchmaßnahmen eingeleitet, in welche neben Beamten der Polizei Diez mehrere örtliche Feuerwehren, die Rettungshundestaffel Rhein-Lahn sowie die Polizeihubschrauberstaffel eingebunden waren. Durch die Besatzung des Polizeihubschraubers konnte der Mann gegen 17:30 Uhr wohlbehalten in einem Feldgebiet der Gemarkung Gückingen ausgemacht und die Suchkräfte am Boden herangeführt werden. Er wurde im Anschluss zur medizinischen Begutachtung ins Krankenhaus Lahnstein verbracht.

