Polizeidirektion Montabaur / Tageswohnungseinbruch in Gückingen

Tageswohnungseinbruch in Gückingen

Gückingen - Unbekannten hebelten in den Abendstunden des 26.03.2019 die Terrassentür eines Einfamilienhauses in Gückingen auf und verschaffen sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Nahezu alle Räume dürften durchsucht worden sein. Beute erlangen die unbekannten Täter nur bedingt, da sie bei der weiteren Tat gestört worden sein dürften und unerkannt flüchteten. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizeidirektion Montabaur.

OTS: Polizeidirektion Montabaur newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117710.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.