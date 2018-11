Polizeidirektion Montabaur / Trunkenheit im Straßenverkehr

Trunkenheit im Straßenverkehr

Rennerod - Am Samstag, 17.11.2018, 11:36 Uhr, meldeten Zeugen eine mögliche Trunkenheitsfahrt an einem Einkaufsmarkt an der Hauptstraße in Rennerod. Beim Eintreffen des Funkstreifenwagens konnte eine Weiterfahrt des 54 jährigen Fahrzeugführers aus der VG Rennerod verhindert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,59 Promille um 12:00 Uhr. Die Weiterfahrt wurde untersagt und wegen Nachtrunkbehauptung zwei Blutproben entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine entsprechende Strafanzeige eröffnet.

