Polizeidirektion Montabaur / Trunkenheit im Straßenverkehr, ...

Trunkenheit im Straßenverkehr, Suche nach einer Unfallstelle

Westerburg - Westerburg. Am Sonntag, dem 24.03.2019, gegen 09:00 Uhr, wurde am Marktplatz in Westerburg ein weißer Audi A4 festgestellt, dessen Fahrer bei laufendem Motor hinter dem Steuer eingeschlafen war. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 34-jährige Mann alkoholisiert war. Da sich Hinweise ergaben, dass er zuvor mit dem Wagen gefahren ist, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. An dem Audi wurden vorne rechts frische Unfallspuren festgestellt, die auf eine Kollision mit einer Mauer oder ähnlichem hindeuten. An der bislang unbekannten Unfallstelle müssten sich weiße Lackpartikel befinden. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Westerburg (02663 98050) zu melden.

OTS: Polizeidirektion Montabaur newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117710.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.