Polizeidirektion Montabaur / Trunkenheit im Verkehr

Trunkenheit im Verkehr

Rotenhain - Rotenhain. Am Dienstag, 12.06.2018, gegen 16:15 Uhr, wurde der Polizei ein Kraftfahrzeug gemeldet, welches in unsicherer Fahrweise die L281 befuhr. Der Fahrzeugführer konnte durch die eingesetzte Streifenwagenbesatzung an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da der Fahrzeugführer unter Alkoholeinwirkung stand und Nachtrunk geltend machte, erfolgten zwei Blutprobenentnahmen. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis beantragt.

