Polizeidirektion Montabaur / Unfall unter Alkoholeinwirkung

Unfall unter Alkoholeinwirkung

Berod b. W. / Westerwaldkreis - Am Sonntag, 25.11.2018 gegen 22 Uhr befuhr ein 23 Jahre alter Pkw-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Wallmerod die Kreisstraße K 99 von Richtung Berod b. W. kommend in Richtung Steinefrenz. Auf einem völlig geraden Streckenabschnitt kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr auf ca. 30 Meter Länge ein Gestrüpp. Anschließend kam der Pkw auf der Fahrzeugseite liegend zum Stillstand. Der Fahrer zog sich leichte Gesichtsverletzungen zu, konnte sein Fahrzeug jedoch selbstständig verlassen. Sein Pkw wurde stark beschädigt, Schadenshöhe ca. 15.000,- Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme gab der Fahrer an, einem auf der Fahrbahn stehenden Reh ausgewichen zu sein. Bei ihm konnte jedoch Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest bestätigte die Vermutung. Dem jungen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein eingezogen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

