Polizeidirektion Montabaur / Unfallbeschädigtes Fahrzeug ...

Unfallbeschädigtes Fahrzeug gesucht. Geschädigter wird gebeten sich zu melden.

Bad Ems - Am 11.11.18, gegen 19.30 Uhr befuhr eine 76-jährige PKW- Fahrerin die Arenberger Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte. Aufgrund eines Fahrfehlers geriet sie mit ihrem PKW im unteren Bereich der Arenberger Straße zu weit nach rechts und beschädigte dabei einen am rechten Fahrbahnrand geparkten dunklen PKW. Sie fuhr zunächst weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern und meldete erst einen Tag später den Unfall bei hiesiger Polizeidienststelle. Sie konnte allerdings keine weitergehenden Angaben zum beschädigten PKW machen. Bisher hat sich noch kein Geschädigter bei der Polizei gemeldet. Zeugen, sowie der Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Ems zu melden.

