Polizeidirektion Montabaur / Unfallflucht im Gegenverkehr

Unfallflucht im Gegenverkehr

65582 Aull / Rhein-Lahn-Kreis - Am Samstag, 17.03.2018, 14:50 Uhr, kam einem schwarzen PKW Ford Fiesta, der Ortsaugang Aull Richtung Limburg-Staffel fuhr, auf seiner Fahrspur ein schwarzer Honda Jazz entgegen, der seinerseits ein anderes Fahrzeug überholte. Obwohl der Fiesta-Fahrer stark bremste und nach rechts in eine dort befindliche Parkbucht lenkte, kam es zum Zusammenstoß der Spiegel. Der Fahrer des Honda Jazz fuhr einfach weiter. Der Fahrer des überholten PKW VW Golf, schwarz, fuhr dem Unfallverursacher noch kurz hinterher, wendete dann und gab dem Geschädigten das Kennzeichen bekannt. Dieser Zeuge wird dringend gebeten, sich mit der Polizei Diez in Verbindung zu setzen, Tel.: 06432/6010 oder pidiez@polizei.rlp.de

