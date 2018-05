Polizeidirektion Montabaur / Unfallflucht mit verletzter ...

Unfallflucht mit verletzter Radfahrerin

Diez - Am Samstag, 05.05.2018 um 20:40 Uhr, ereignete sich im St.-Peter-Weg in Diez ein Verkehrsunfall, bei der eine Radfahrerin verletzt wurde. Die Radlerin wurde von dem unfallverursachende Pkw überholt und dabei am Bein berührt, woraufhin sie zu Fall kam. Der Pkw flüchtete von der Unfallstelle. Es soll sich um einen schwarzen Kombi mit "LM"-Kennzeichen gehandelt haben. Wem ist ein solches Fahrzeug zur Unfallzeit im Bereich der Emser Straße / Koblenzer Straße aufgefallen? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Diez unter der Telefonnummer 06432 601-0 zu melden.

